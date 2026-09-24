Konya Karapınar\'da ithal besilik sığır işletmeleri yerinde denetlendi

Konya Karapınar'da ithal besilik sığır işletmeleri yerinde denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Karapınar ilçesinde ithal besilik sığırlara yönelik denetimler sürüyor. Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeleri yerinde inceledi, yetiştiricilere hayvan sağlığı ve bakım standartları hakkında bilgi verdi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, hayvan sağlığının korunması ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yöreye ithal edilen besilik sığırların mevzuata uygunluğu yakından takip ediliyor. Gerçekleştirilen saha kontrollerinde ekipler; işletmeleri yerinde inceleyerek hayvanların genel sağlık durumlarını ve gelişim süreçlerini değerlendirdi. Denetimler kapsamında yetiştiricilerle de bir araya gelen yetkililer; hayvan sağlığı, bakım standartları ve modern yetiştiricilik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Yöredeki hayvancılık faaliyetlerinin mevzuata uygun, sağlıklı ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için kontrol ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
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