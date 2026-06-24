Atıklar Kent Kart\'a bakiye oldu

Körfez'de uygulanan geri dönüşüm projesi kapsamında 6 ayda toplanan 30 ton atık ekonomiye kazandırılırken, vatandaşların toplu taşıma kartlarına toplam 80 bin lira yükleme yapıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla Tütünçiftlik viyadük altı ile Yarımca Mimar Sinan Mahallesi'nde kurdurulan Sıfır Atık Noktaları vatandaşlardan ilgi görüyor. Projenin faaliyete geçmesinden bu yana geçen 6 aylık süreçte merkezlerde 5 bin 600 atık alım işlemi gerçekleştirildi. İlçe sakinleri tarafından merkezlere getirilen ambalaj, cam şişe, atık pil ve bitkisel atık yağ gibi malzemeler ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderildi. Bu süreçte toplanan atık miktarı 30 tona ulaştı.

Sistem kapsamında vatandaşların getirdiği atık türü ve miktarına göre belirlenen puanlar, şehir içi toplu taşımada kullanılan Kent Kartlara lira olarak aktarılıyor. Projenin başlangıcından bu yana geri dönüşüme katkı sağlayan ilçe sakinlerinin kartlarına toplam 80 bin lira değerinde bakiye yüklendi. Geri dönüşümü teşvik eden uygulamanın, aynı zamanda vatandaşları toplu taşımaya yönlendirerek karbon salınımının azaltılmasına da katkı sağladığı kaydedildi. - KOCAELİ