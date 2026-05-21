Ordu'da sel ve heyelan

Ordu'nun Korgan ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara yol açtı.

İlçede sağanak yağışlar etkili olurken, Tepealan Mahallesi'nde sel ve heyelanlar meydana geldi. Kot farkından dolayı arka tarafı bahçeye yakın olan bir evin içerisine giren sel suları, ön tarafta bulunan balkonundan caddeye aktı. Bu esnada evde bulunan eşyalar da caddeye savruldu. Vatandaşlar, balkonundan sel suları akan evi meraklı gözlerle inceledi. Yağışlarla birlikte bazı noktalarda heyelanlar da meydana geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan yetkililerden bilgi alarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede can kaybı ve yaralanma olmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Korgan, "Bölgede büyük bir afet oldu. 2 araç göçük altında kaldı, onları çıkartacağız. Bir evimizi boşaltıyoruz. Halı sahamızı sel çamurla doldurmuş. Halkımıza geçmiş olsun. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sahadayız, iş makineleri çalışıyor. Gündüz olduğu için çok şükür can kaybı yok, bu da tek tesellimiz. Halkımızın yanındayız" dedi.

Bölgede çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - ORDU