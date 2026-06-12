Korgan'da Yoğun Sis ve Gün Batımı Görsel Şöleni - Son Dakika
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Korgan'da Yoğun Sis ve Gün Batımı Görsel Şöleni

Korgan\'da Yoğun Sis ve Gün Batımı Görsel Şöleni
12.06.2026 10:08
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Ordu'nun Korgan ilçesinde yoğun sis, gün batımıyla birlikte görsel bir şölen sundu.

Ordu'nun Korgan ilçesinde etkili olan yoğun sis, gün batımıyla birlikte görsel şölen sundu.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Korgan ilçesi, yüksekten çekilen görüntülerde sis bulutlarının arasında kayboldu. İlçenin üzerini kaplayan beyaz örtü görünümündeki sis tabakası, dağların ve yerleşim alanlarının görünümünü büyük ölçüde gizledi. Gün batımıyla birlikte sis bulutlarının üzerine yansıyan güneş ışıkları ise bölgeye farklı bir güzellik kattı.

Bulutların arasından süzülen güneş ve gökyüzünde oluşan renk tonları, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Korgan'da Yoğun Sis ve Gün Batımı Görsel Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Neslihan Y- Neslihan Y-:
    vay be korgan çok güzel çıkmış bu fotoğraflarda gerçekten sis o kadar kötü birşey değilmiş aslında bu açıdan bakınca 0 0 Yanıtla
  • Turgay Yılmaz Aa Turgay Yılmaz Aa:
    eskiden böyle şeyler doğal olurdu kimse fotoğraf çekmezdi şimdi her şey haber oluyo valla dünya değişti ya herkes kamerası var 0 0 Yanıtla
  • Selim G Selim G:
    sisli hava güzel görüntüler oluşturmuş ama sonuçta bu hava şartları işleri zorlaştırıyo herkes için 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Korgan'da Yoğun Sis ve Gün Batımı Görsel Şöleni - Son Dakika
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