Başkan Güler, Koçak Mahallesi\'ndeki çalışmaları inceledi

Aydın'ın Köşk ilçesi Koçak Mahallesi'nde bulunan cemiyet alanında yapımı süren mutfak, tuvalet ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yatırımları sürdürdüklerini belirtti.

Köşk Belediyesi tarafından Koçak Mahallesi'nde bulunan cemiyet alanında başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, alanda yapımı süren yeni mutfak bölümü, tuvaletler ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha modern, kullanışlı ve konforlu bir ortamda hizmet almasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Güler, belediye olarak mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Köşk Belediyesi'nin ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Güler, Koçak Mahallesi'nde devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti. Başkan Güler, yapılan çalışmaların Koçak Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını diledi. - AYDIN