Köşk\'te Tarım Kontrolleri Yapıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde ilçe tarım ekipleri tarafından domates, pamuk ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlı, hastalık ve gelişim durumuna yönelik saha kontrolleri gerçekleştirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitki sağlığı çalışmaları kapsamında ürün ve saha taramalarını sürdürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı Birimi'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından, daha önce Domates Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) ile Pamuk Entegre Mücadele Projesi kapsamında yerleştirilen monitör zararlı takip tuzakları incelenerek kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerle zararlı popülasyonlarının durumu takip edildi. Teknik ekipler ayrıca Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında hibeli olarak üreticilere dağıtılan ve ekimi yapılan ayçiçeği tohumlarının çıkış durumunu, bitki gelişimini ile hastalık ve zararlı popülasyonlarını sahada inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, üretimin geleceğin ve bereketin teminatı olduğu vurgulanarak, her şartta üreticilerin yanında olmaya devam edileceği belirtilirken, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulunuldu. - AYDIN