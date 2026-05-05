Köyceğiz'de Mayıs'ta Kar Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köyceğiz'de Mayıs'ta Kar Sürprizi

Köyceğiz\'de Mayıs\'ta Kar Sürprizi
05.05.2026 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mayıs ayında yüksek kesimlere yağan kar, vatandaşları şaşırttı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sandras Dağı Mayıs Ayında kar sürprizi ile karşılaştı.

Köyceğiz'de hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bahar ortasında yağan kar, özellikle Sandras Dağı ve Gökçeovacık Gölü gibi Köyceğiz'in yüksek rakımlı bölgelerinde kış manzaralarını aratmadı. İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının başında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, Sandras Dağı bölgesindeki tepelerin karla kaplandığını görünce şaşırdı. Kar manzarasının keyfini çıkarmak için bazı vatandaşlar Sandras Dağı'na giderek eğlenceli dakikalar yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Köyceğiz'de Mayıs'ta Kar Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:50:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de Mayıs'ta Kar Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.