KÖYDES Toplantısı Uşak\'ta Yapıldı

2026 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu 1. Toplantısı, Uşak Valisi Serdar Kartal başkanlığında gerçekleştirildi.

Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2026 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu 1. Toplantısı, Uşak Valisi Serdar Kartal başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 2026 yılı için Uşak ve ilçelerindeki köylere yönelik 123 milyon 700 bin 81 liralık ödeneğin tahsis edildiği belirtildi. Ödeneğin başta içme suyu ve yol projeleri olmak üzere köylerin temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, köylerde yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşların temel hizmetlere erişiminin güçlendirilmesi amacıyla altyapı yatırımlarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - UŞAK