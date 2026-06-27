Köylülerin Yaban Hayvanlarıyla Görüntülü İletişimi - Son Dakika
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Köylülerin Yaban Hayvanlarıyla Görüntülü İletişimi

Köylülerin Yaban Hayvanlarıyla Görüntülü İletişimi
27.06.2026 09:54
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Kastamonu Cide'de köylüler fotokapan kurarak yaban hayvanlarını görüntüledi, yaşam önerileri paylaştı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tapulu arazilerine fotokapan yerleştiren köylüler, kızıl geyik, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, porsuk, vaşak, kaplumbağa ve kuş türlerini görüntüledi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Okun Duru ve Fatih Durmaz, sık sık çıktıkları doğada rastladıkları yaban hayvanlarının izlerinden etkilenerek tapulu arazilerine fotokapan kurma kararı aldı. Bunun üzerine satın aldıkları fotokapanı tapulu arazilerine kuran Okun Duru ve Fatih Durmaz, çok sayıda karaca, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, çakal, porsuk, yaban tavşanı, sincap, yaban domuzu, vaşak ve kuş türleri gibi hayvanları görüntüledi.

Fotokapana yansıyan görüntülerde, bir ayının dereden su içtiği, yaban domuzunun ağaca sürtünerek kaşındığı, bir tilkinin ağacın altında beslendiği ve fotokapanı fark eden yaban hayvanlarının kaçtığı görüldü.

"Ormanda gezinirken yüksek sesle konuşmak ya da ses çıkartarak yürümek gerekiyor"

Uzun süredir yaban hayvanlarıyla ilgilendiğini belirten Okun Duru, vatandaşlara yaban hayvanlarla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunarak, "Ormanda yürürken, bir yerden bir yere giderken, doğal olmayan sesler çıkarmak gerekiyor. Yüksek sesle konuşup, bağırıp veya müzik açabiliriz. Yoksa normal yürürseniz, sizin çıkardığınız ses, doğal bir ses olduğu için, size odaklanır. Pusu kurabilir, bir anda önünüze çıkabilir" dedi.

Fotokapan kurduğu bölgede ayıyla karşılaştığını anlatan Okan Duru, "Aramızda 20 metre mesafe vardı. Bir tane ayı bize bakıyordu. Biz zaten şoka girdik. Dedim ki 'kesin saldıracak, bir şey olacak.' Çünkü kaçmıyordu. 5-10 saniye oldu. Sonra şaşırtmak için üzerine doğru koşmaya başladık. Biz üzerine koşunca, uzaklaşmak için aşağıya gitti. Aşağıdan gitmiyor ama taşları atıyor, dalları falan kırıyor. Ondan sonra biz de bölgeyi terk ettik" diye konuştu.

Fotokapanın tapulu araziye kurulması gerektiğine işaret eden Okan Duru, "Onun haricinde ormanın derinliklerine gitmek, başka yerlere fotokapan kurmak yasak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne danışmanız gerekiyor. Ormana girip de kendi isteğinize göre fotokapan kuramazsınız" şeklinde konuştu.

"Yerleşim yerlerine geliyorlar, tarım arazilerine giriyorlar"

Yaban hayatını fotokapanla görüntülediklerini kaydeden Duru, yaban hayanlarını genellikle geceleri görüntülediklerini belirterek, "Sosyal medyada izlediğiniz, bazen hayrete düşüren, bazen korktuğunuz, bazen şok olduğunuz görüntüleri bu fotokapanla çektik. Kamp da yapıyoruz, doğada vakit geçirmeyi seviyoruz. Bir gün biz buradan gittikten sonra hangi hayvanların geldiğini merak ettik. Daha sonra fotokapan satın aldık. Yaban hayvanlar yiyecek sıkıntısı çektikleri için yerleşim alanlarına geliyor. Yazın su sıkıntısı oluyor. Toprak, beton gibi kurak oluyor. Bu sefer yerleşim yerlerine geliyorlar, tarım arazilerine giriyorlar. Kışın da çok kar yağdığı zaman yine yükseklerde yiyecek bir şey bulamıyorlar ve çok kardan dolayı, aşırı soğuktan dolayı mağdur olup yine yerleşim yerlerine geliyorlar. Biz de bu sayede görüntü alıyoruz. Çok fazla yaban hayatına dokunmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, Havacılık, Teknoloji, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Köylülerin Yaban Hayvanlarıyla Görüntülü İletişimi - Son Dakika

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