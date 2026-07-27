Koyun Sürüleri Evlerine Dönüyor

Konya Ovası'nda gece boyunca meralarda ve dağlık alanlarda otlayan koyun sürüleri, gün ışığıyla birlikte ağılların yolunu tutuyor. Günün son ışıklarıyla başlayan otlatma mesaisi, güneşin doğmasıyla sona ererken, yüzlerce koyunun tarlalar arasındaki tozlu yollardan ilerleyerek evlerine dönüşü renkli görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Konya'da, yaz aylarında tarım arazilerinde yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Bir yanda gün boyunca tarlalarında çalışan çiftçiler, diğer yanda ise hayvanlarını otlatmak için meralara ve dağlık bölgelere götüren besiciler, günün büyük bölümünü arazide geçiriyor. Akşam saatlerinde sürülerini alarak yola çıkan çobanlar, koyunlarını gece boyunca geniş otlaklarda gezdiriyor. Özellikle kırsal bölgelerde gece boyunca dağlık alanlarda yayılan koyun sürüleri, sabah saatlerinde ise alışılmış görüntülere sahne oluyor. Güneşin doğmaya başlamasıyla birlikte çobanların yönlendirdiği koyun sürüleri, dağlardan ve meralardan ayrılarak köyün yolunu tutuyor. Sürülerin dönüş yolculuğu sırasında tarlalar arasında uzanan toprak yollar, adeta koyunların geçiş güzergahına dönüşüyor.

İki tarla arasında tozlu yolculuk

Günün İlk ışıklarıyla birlikte koyun sürülerinin tarlalar arasındaki tozlu yollardan ilerlemesi, kırsal yaşamın en doğal görüntülerinden birini ortaya çıkarıyor. Sürü halinde hareket eden koyunların ayaklarıyla kaldırdığı toz, etkileyici görüntüler ortaya çıkıyor. Birbirinden farklı tarım arazilerinin arasından geçen sürüler, yoldan çıkmadan ilerliyor. Gecenin büyük bölümünü dağlık alanlarda ve meralarda geçiren koyunlar, sabah saatlerinde çobanın kontrolünde dönüş yolculuğuna başlıyor. Sürülerin eve dönüşü, bazen gün doğumuyla devam ediyor. Sürüler, uzun süren yolculuğun ardından ağıllarına ulaşıyor.

"Bu işi yapabilmesi için bir insanın sevmesi lazım"

Kent merkezindeki işini bırakıp köyündeki koyunlara bakmak için köyüne giden koyun sürüsünün sahibi ve çobanı Kadir Toklu, "Bu işi yapabilmesi için bir insanın sevmesi lazım yani içinden gelmesi lazım. Bu bir aşktır, kimse bırakamaz yani bunu alışkanlık haline getirdim. Bu serüven nasıl başladı, bir bu işi yapmak için insanın içinde olması, yani sevmesi lazım bir işi yapabilmesi yapması için. Ben küçükken dedemin yanına gidip geliyordum. Allah razı olsun dedem koyuna giderken yanında götürdü getirdi. Ondan sonra babamla gidip gelmeye başladım derken sonra kuzuyu yayıyordum. Daha sonra da yaş büyüyünce de kendim devraldım yaylıma otlatmaya kendim gider oldum. Bir kişi bu işi yapabilmesi için sevmesi lazım içinden gelmesi lazım. Bunu ben alışkanlık haline getirdim. Ben daha önce başladığımda koyun kuzuyla ilgileniyordum. Koyun kuzuyla ilgilendikten sonra okulu bitirdim kuran kursuna devam ettim. Konya'da çalışıyordum o yüzden burada babam tek başına uğraşınca burada da çoban ile sıkıntılarımız olunca ben de sevdiğim için işimi falan bıraktım, koyunumuzun başına geldim" dedi.

Koyunlarla geçirdiği bir günü anlatan Kadir Toklu, "Tabii benim günüm saat 16.30'da falan uykudan kalkıyorum. Yemeğimi yiyorum, çayımı içiyorum. Ondan sonra koyunumu otlatmaya çıkarıyorum. 18.30 gibi serinlikte koyunumu otlatmaya çıkarıyorum meraya. Yayılım yerine geldiğim zaman da akşam 10'a kadar falan yayılıyor ve hayvan yaklaşık gece yarısı 12'ye kadar falan yatıyor. O sırada ben çayımı içiyorum, yemeğimi yiyorum. Sonra tekrar kalkıyor koyunlar gece 2'ye kadar yayılıyor. O yüzden de tekrar bir daha yatıyor hayvanlarım. Sabahı buluyor ve sabah 5.30 gibi kalkıyoruz. Bu saatte de kalktı mı eve gidene kadar 10'u buluyor, eve varana kadar günüm bu şekilde geçiyor. Şu anda işimiz bitti ve eşeğimin yükünü yükleyeceğim. Allah izin verirse koyunlarımın önüne geçip eve doğru koyunlarımla güzel bir görüntüyle ince uzun uzanıp evime yol alacağım" şeklinde konuştu.

"Çobanlarımız aylık 50 ila 70 bin arasında maaş alıyor"

Çobanların ise 70 bin liraya kadar maaş aldığını anlatan Toklu, "Gençlerimiz bu işi yapabilir aslında ama onların zoruna gidiyor. Normalde yabancı uyruklu çobanlarımız Allah onlardan razı olsun, yani onlar olmadı mı bu işi yapamayanlar olur. Bu işi yapan çobanlarımız aylık 50 ila 70 bin arasında maaş alıyor. Hayvancılık yapan vatandaşlarımız bu maaşları çobana veriyor" diye konuştu.