Kozan'da hedef sıfır sahipsiz sokak hayvanı - Son Dakika
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Kozan'da hedef sıfır sahipsiz sokak hayvanı

Kozan\'da hedef sıfır sahipsiz sokak hayvanı
21.07.2026 09:56  Güncelleme: 09:58
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Adana Kozan'da 11 bin 500 metrekare alanda kurulan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi faaliyete geçti. Aynı anda 700 sokak hayvanına hizmet verebilen merkezde tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme işlemleri yapılıyor. Belediye Başkanı Mustafa Atlı, kent merkezinde sahipsiz hayvan bırakmamayı hedeflediklerini açıkladı.

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde 11 bin 500 metrekare alanda kurulan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi faaliyete geçti. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ekiplerin her gün saha taraması yaptığını belirterek, "Hedefimiz kent merkezinde sahipsiz hayvan bırakmamak" dedi.

11 bin 500 metrekare alanda kurulan aynı anda 700 sokak hayvanına hizmet verebilen Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan köpekler orman içerisindeki doğal yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürürken, yaralı ve hasta hayvanlar ise veteriner hekim gözetiminde tedavi ediliyor. Belediyeye ait ormanlık alanda kurulan merkezde 20 padok, 4 doğal yaşam alanı, ameliyathane, anne-yavru bölümü, sahiplendirme ünitesi, hasta ve karantina bölümleri ile idari bina bulunuyor. Orman yangın riskine karşı özel koruma önlemlerinin de alındığı tesiste yüzlerce hayvan kontrollü şekilde yaşamını sürdürüyor.

"Hayvanlar doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmeli"

Tesiste incelemeler yapan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, sokak hayvanlarına yönelik uygulamaların temel amacının hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de hayvanların uygun şartlarda yaşamlarını sürdürmesi olduğunu söyledi.

Daha önce kullanılan barınağın ihtiyaca tam hizmet veremediğini belirten Atlı, belediyeye ait arazide kentin en güzel noktasında modern bir doğal yaşam merkezi oluşturduklarını ifade etti. Atlı, "Bugün burada 500 köpeğin doğal yaşam alanında yaşayabileceği bölüm ile 200 kapasiteli bakım ve rehabilitasyon merkezimiz bulunuyor. Toplamda 700 hayvan kapasiteli bir tesiste hizmet veriyoruz. Merkezimizde ameliyathane, kısırlaştırma ünitesi, sahiplendirme alanı, hasta ve karantina bölümleri ile veterinerlik hizmetleri kesintisiz olarak yürütülüyor" diye konuştu.

"Hedefimiz kent merkezinde sahipsiz hayvan bırakmamak"

Kent merkezindeki sahipsiz hayvan sayısını en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Atlı, ekiplerin günün her saatinde sahada olduğunu kaydederek, "Şu anda şehir merkezinde ekiplerimizin saha taramasında yaklaşık 20 ile 50 arasında sahipsiz hayvan bulunuyor. Ekiplerimiz gündüz, akşam ve gece çalışarak bu hayvanları merkeze getiriyor. Hedefimiz kent merkezinde sahipsiz hayvan bırakmamak. Kırsaldan zaman zaman merkeze gelen hayvanlar nedeniyle çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Hayvanlarımızı sokağa terk etmeyelim"

Yaz aylarında sahiplenilen bazı cins köpeklerin tatil sonunda sokağa bırakıldığını belirten Atlı, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Merkezimizde bulunan cins köpeklerin önemli bir kısmı sahipleri tarafından terk edilen hayvanlardan oluşuyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, sorumluluğunu üstlenemeyecekleri hayvanları sahiplenmemeleridir. Hayvanlarımızı sokağa terk etmeyelim. Sokaklarımız hem vatandaşlarımız hem de hayvanlarımız için daha güvenli olsun" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Atlı, 3. Sayfa, Kozan, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kozan'da hedef sıfır sahipsiz sokak hayvanı - Son Dakika

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