Kozan\'da alt yapısı tamamlanan sokaklar asfaltlanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye ekiplerinin başlattığı asfalt seferberliği sürüyor. İlçe genelinde altyapı çalışmaları tamamlanan sorunlu sokaklar, sıcak asfaltla kalıcı ve uzun ömürlü şekilde yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Kozan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede alt yapı çalışması tamamlanan sokaklarda sıcak asfalt ile yol yapım çalışmasını sürüyor. İlçede Hoca Ahmet Yesevi Camii çevresinde altyapısı tamamlanan sokaklar baştan sona yenilenerek ömürlük yollar haline getirildi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, yürütülen çalışmaların günü kurtarmaya yönelik olmadığını vurgulayarak, "Şehrimize yakışan modern yolları evladiyelik olarak yapıp hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yaz ayları boyunca çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek ve Kozan'ın yol sorununu çözüme kavuşturacağız" dedi. - ADANA