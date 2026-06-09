Kozan\'da Doğal Güzellikler

Adana'nın Kozan ilçesinde zakkumların pembeye boyadığı dağ yamaçları ile ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu manzara, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu. Doğadaki şölen havadan görüntülenirken aileler, ayçiçeği tarlalarında fotoğraf çektirerek o anları hatıralarına ekledi.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Memi Mahallesi'nde dağ yamaçlarını kaplayan pembe zakkumlar ile ovada açan ayçiçekleri, eşsiz bir görsel şölen oluşturdu. Pembe ve sarının buluştuğu doğal tablo, bölgeyi adeta açık hava stüdyosuna dönüştürdü. Doğal güzelliklerin oluşturduğu manzara vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Zakkumlarla kaplanan yamaçlar, ayçiçeği tarlaları ve kanyon görünümü dron ile de görüntülendi.

Ailesiyle birlikte bölgeyi ziyaret eden Makbule Ergin, manzaranın her yıl ilgi çektiğini belirterek, "Buraya uzaktan gelenler de oluyor. Bu dönemde çok güzel bir görsel oluşuyor. Camimiz, ayçiçekleri ve zakkumlar birlikte görsel bir şölen oluşturuyor" dedi.

Bölge sakinlerinden Bülent Barış ise, "Burası eski Kabasakal, Memi köyü olarak biliniyor. Bahar aylarında dağlarımız rengarenk çiçek açıyor. Bu görüntüler görenleri hayran bırakıyor" diye konuştu. - ADANA