Denizde Boğulma: Dayı ve Yeğen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizde Boğulma: Dayı ve Yeğen Hayatını Kaybetti

Denizde Boğulma: Dayı ve Yeğen Hayatını Kaybetti
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Samsun Atakum'da denizde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtaran dayı hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Emir Ulaş Usta (17) ile yeğenini kurtarmak için suya giren dayısı Hasan Voyvat (42) hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Emir Ulaş Usta, bir süre yüzdükten sonra suda kayboldu. Yeğeninin denizde kaybolduğunu fark eden dayısı Hasan Voyvat, onu kurtarmak için suya girdi. Ancak bir süre sonra Hasan Voyvat da denizde boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, deniz polisi ve cankurtaranlar sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden bilinci kapalı halde çıkarılan Hasan Voyvat'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Bu sırada Emir Ulaş Usta'nın da denizde olduğu belirlendi. Deniz polisi ve cankurtaranların yaptığı arama çalışması sonucu Usta, denizde bilinci kapalı halde bulundu. Hasan Voyvat ile yeğeni Emir Ulaş Usta, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dayı ve yeğen, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hasan Voyvat ile Emir Ulaş Usta'nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde Boğulma: Dayı ve Yeğen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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