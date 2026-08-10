Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı - Son Dakika
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Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı

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Kolombiya’nın batısında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, ülkenin birçok kentinde büyük paniğe neden oldu. Şiddetli sarsıntı binaları yıkarken ekipler enkazlarda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. AP depremde can kaybının 73'e ulaştığını yazdı. 100’den fazla kişi için kayıp başvurusu yapılırken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın batısında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı. İlk belirlemelerde 52 olarak açıklanan can kaybı, arama-kurtarma çalışmalarının sürmesiyle 73’e yükseldi. Çok sayıda bina yıkılırken, 100’den fazla kişi için kayıp başvurusu yapıldığı bildirildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ SAN JOSE DEL PALMAR

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) göre deprem, Kolombiya’nın batısındaki Chocó bölgesinde bulunan San José del Palmar yakınlarında meydana geldi. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, ülkenin geniş bir bölümünde hissedildi.

Başkent Bogota’nın yanı sıra Medellin, Pereira, Manizales, Cali ve Quibdó gibi kentlerde de hissedilen deprem, halkın büyük panik yaşamasına neden oldu.

PEREİRA VE CALİ AĞIR DARBE ALDI 

Depremin ardından özellikle Pereira ve Cali'de çok sayıda yapının yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü bildirildi. Son açıklamalara göre Pereira’da 40, Valle del Cauca bölgesinde ise 27 kişi hayatını kaybetti. Manizales ve diğer bölgelerde de can kayıpları kaydedildi.

Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan yapıların enkazlarında çalışmalarını sürdürürken yetkililer ölü ve yaralı sayısının değişebileceği uyarısında bulundu.

Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı

BİNALAR ÇÖKTÜ, TARİHİ YAPILAR HASAR GÖRDÜ

Deprem nedeniyle Cali, Pereira, Quibdó ve Manizales başta olmak üzere birçok kentte binalar hasar gördü. Bazı yapılarda tamamen çökmeler meydana gelirken, Manizales’teki tarihi katedralin bir bölümünün de depremden zarar gördüğü bildirildi.

Bazı havalimanlarında da hasar meydana gelmesi üzerine uçuşlara geçici olarak ara verildi ve tesislerde güvenlik kontrolleri başlatıldı.

Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı

CUMHURBAŞKANI ACİL MÜDAHALE MERKEZİNİ DEVREYE SOKTU 

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, depremin ardından bölgedeki müdahale çalışmalarının koordinasyonu için bir Birleşik Komuta Merkezi kurulması talimatını verdi.

Hükümet, hasarın tespit edilmesi, enkaz altında kalanlara ulaşılması ve bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması için ekipleri seferber etti. Cumhurbaşkanı de la Espriella’nın da afet bölgesine giderek çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.

SARSINTI KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ 

Şiddetli deprem yalnızca Kolombiya’da değil, komşu ülkelerde de hissedildi. Ekvador ve Panama’da da sarsıntının ardından bazı binalar ve kamu tesisleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı

Bölgede artçı sarsıntılar da kaydedilirken, ekiplerin hasar tespit ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, enkaz altında olabileceği değerlendirilen kişilere ulaşılmasıyla birlikte can kaybının daha da artmasından endişe ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Armi Larasen Armi Larasen:
    ABD işini biliyor önce maduro sonra ise Kolombiya bundan sonra kim var bu adamlar nereye bakıyor gibi oldu 0 0 Yanıtla
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