Şehit Aileleri ve Gazilere Müjde: Kanun Teklifi Yasalaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Aileleri ve Gazilere Müjde: Kanun Teklifi Yasalaştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi ve yasalaştı. 382 milletvekili oy kullandı ve teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacak.

Bakıma muhtaç olan gazi ve malullere yapılan ek ödeme miktarı arttırılıyor. Söz konusu ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılıyor.

Vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılıyor. Vazife malullüğü aylıkları eğitim durumuna bakılmaksızın en az 10. derecenin 1. kademesi, 4 yıllık yükseköğretim mezunları için 8. derecenin birinci kademesi esas alınarak hesaplanacak.

Terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olmakla birlikte ilgili mevzuata göre malul sayılmayan ancak Nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tablosu güncellenerek aylıklarında artış yapılacak.

Terörle mücadele görevlerinin ifası sırasında yaralanan ancak mevzuata göre malul sayılmayanlara aylık bağlanacak.

Vazife malulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişimler nedeniyle muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55 yaş doldurdukları tarih esas alınıyor.

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayanlara aylık bağlanacak.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehit Aileleri ve Gazilere Müjde: Kanun Teklifi Yasalaştı - Son Dakika

Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 04:58:50. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Aileleri ve Gazilere Müjde: Kanun Teklifi Yasalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.