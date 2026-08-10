Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi - Son Dakika
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Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi

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İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, çerçeve yasa kanun teklifinin beşinci maddesi üzerine yaptığı konuşmanın sonunda terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 7 bin 500 kişinin ismini okumaya başladı. Türkoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın birleşime 5 dakika ara vermesinin ardından da şehitlerin isimlerini okumaya devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kürsüye gelerek sarıldı ve kendisini İYİ Parti sıralarına götürdü.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin beşinci maddesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı.

TÜRKOĞLU ŞEHİT İSİMLERİNİ OKUMAYA BAŞLADI

Türkoğlu, konuşmasının sonunda terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 7 bin 500 kişinin ismini okuyacağını söyledi.

Bu esnada Meclis divanında yer alan TBMM Katip Üyesi İYİ Partili Rıdvan Uz, Adan'a "Beş dakika ara verelim mi? Şehidi kesti olmayalım" diye seslendi.

Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi

ADAN BİRLEŞİME ARA VERDİ

Türkoğlu'na seslenen TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Sen orayı işgal ediyorsun. Şehitler bizim. Ne yapıyor şu anda" dedi.

Türkoğlu'nun şehit isimlerini okumayı sürdürmesi üzerine Adan, birleşime 5 dakika ara verdi. Türkoğlu'na kürsüye gelen İYİ Parti Grubu milletvekilleri de eşlik etti.

Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi

DERVİŞOĞLU SARILARAK KÜRSÜDEN GÖTÜRDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da kürsüye gelerek önce alnından öptüğü ve ardından da sarıldığı Türkoğlu'nu kürsüden İYİ Parti sıralarına götürdü.

Ara verilmesinin ardından İYİ Parti Grubu, Genel Kurul'un dışına çıktı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ersin Aydın Ersin Aydın:
    Şehitlerimiz üzerinden Show yapma devrinizin bittiğini anladınız galiba. Ağlamalar bu yüzden olabilir. Kaostan beslenme devrine son. Siyaset üretin birazda görelim. 30 20 Yanıtla
    Korkusuz Korkak Korkusuz Korkak:
    miz derken 5 7
    Serkan Serkan:
    Utanma güzel bir duygudur sende yoksa ne yapalım 7 4
    Kerem saygılı Kerem saygılı:
    22 yıldır siz yaptınız ekmeğini yediniz doydunuz şimdi gerçek vatanseverler ortaya çıkınca show mu oldu 3 2
  • Rz.20040951 Rz.20040951:
    yeter ölüm üzerine yapılan siyaset..bu barış mutlaka olacak..sonu yok.. karşı tarafın da acıları yok mu 16 19 Yanıtla
  • Serkan Serkan:
    Utanma çok güzel bir duygudur ersin aydın 4 5 Yanıtla
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    Bu ülkenin Genelkurmay başkanı milli savunma bakanı yok mu onlar neden karşı çıkmıyor yada fikir beyan etmiyorlar. Onların bu konu dışında kalması abest değil mi 2 4 Yanıtla
  • Cemil Budak Cemil Budak:
    HDP ile İstanbul seçimine girerken nerdeydiniz Meral ablaniz az ekoya calişmadi seloyla kahvaltı programı benmi yaptım kan akmasında size gerek yok 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi - Son Dakika
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