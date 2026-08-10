Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, evinin balkonunda düşünce ameliyata alındı. Seki’nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şarkıcının konser sonrası evinde kedileri ve köpeklerine mama verdiği sırada kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düştüğü belirtildi. Açıklamada, Seki’nin leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildiği, başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul’daki evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu yaralandı. Gece saatlerinde balkona çıkmak isterken ayağının kaymasıyla düşen Seki’nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Şarkıcının tedavisi için ameliyata alındığı öğrenildi.
BALKONA ÇIKARKEN DÜŞTÜ
Deniz Seki, İstanbul’daki evinde gece saat 03.30 sıralarında kaza geçirdi. İddiaya göre ayakları ıslak halde balkona çıkmaya çalışan Seki, zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düştü.
Kazanın ardından Seki’nin çalışma arkadaşı Cemal Günbaş tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şarkıcı, burada tedavi altına alındı.
KALÇASINDA KIRIK, OMURGASINDA ZEDELENME
Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Seki’nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme olduğu belirlenirken, ünlü şarkıcı hemen ameliyata alındı.
BİR SÜRE YATAK İSTİRAHATİ YAPACAK
Ameliyatın ardından Deniz Seki’nin iyileşme sürecinin yakından takip edileceği öğrenildi. Şarkıcının bir süre yatak istirahati yapacağı ve hareketlerinin kısıtlanacağı bildirildi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI
Ünlü şarkıcının geçirdiği talihsiz kazanın ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Seki’nin konser sonrası evinde kedileri ve köpeklerine mama verdiği sırada kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düştüğü belirtildi.
Yapılan kontrollerde leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Seki’nin kısa süre içerisinde ameliyata alındığı ve operasyonunun başarılı geçtiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca bazı haberlerde yer alan “balkondan düştü” iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, kazanın ev içerisinde kaygan zeminde meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamada Seki’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve doktorları tarafından takip edildiği belirtilirken, dinlenmesinin ardından en kısa sürede yeniden sahneye dönmesinin beklendiği kaydedildi.
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