Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı - Son Dakika
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Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı

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Ünlü şarkıcı Deniz Seki, evinin balkonunda düşünce ameliyata alındı. Seki’nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şarkıcının konser sonrası evinde kedileri ve köpeklerine mama verdiği sırada kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düştüğü belirtildi. Açıklamada, Seki’nin leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildiği, başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul’daki evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu yaralandı. Gece saatlerinde balkona çıkmak isterken ayağının kaymasıyla düşen Seki’nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Şarkıcının tedavisi için ameliyata alındığı öğrenildi.

BALKONA ÇIKARKEN DÜŞTÜ 

Deniz Seki, İstanbul’daki evinde gece saat 03.30 sıralarında kaza geçirdi. İddiaya göre ayakları ıslak halde balkona çıkmaya çalışan Seki, zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düştü.

Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı

Kazanın ardından Seki’nin çalışma arkadaşı Cemal Günbaş tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şarkıcı, burada tedavi altına alındı.

KALÇASINDA KIRIK, OMURGASINDA ZEDELENME 

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Seki’nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme olduğu belirlenirken, ünlü şarkıcı  hemen ameliyata alındı. 

BİR SÜRE YATAK İSTİRAHATİ YAPACAK 

Ameliyatın ardından Deniz Seki’nin iyileşme sürecinin yakından takip edileceği öğrenildi. Şarkıcının bir süre yatak istirahati yapacağı ve hareketlerinin kısıtlanacağı bildirildi.

Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI 

Ünlü şarkıcının geçirdiği talihsiz kazanın ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Seki’nin konser sonrası evinde kedileri ve köpeklerine mama verdiği sırada kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düştüğü belirtildi.

Yapılan kontrollerde leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Seki’nin kısa süre içerisinde ameliyata alındığı ve operasyonunun başarılı geçtiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca bazı haberlerde yer alan “balkondan düştü” iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, kazanın ev içerisinde kaygan zeminde meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada Seki’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve doktorları tarafından takip edildiği belirtilirken, dinlenmesinin ardından en kısa sürede yeniden sahneye dönmesinin beklendiği kaydedildi.

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Son Dakika Deniz Seki Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Melek Erkan Melek Erkan:
    kaçıncı kat 30.mu bari onuda yazsaydınız 4 1 Yanıtla
  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    kafası güzwlken deniz seki 4 1 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    önemli olan kase orada bir şey yok .. 1 1 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    haber olamıyor galiba artık jet ski ile mi kayboldu 1 0 Yanıtla
  • Ersin Paliç Ersin Paliç:
    kedi ve köpeklere bir şey olmuş mu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı - Son Dakika
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