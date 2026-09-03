Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü - Son Dakika
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Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü

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Erzincan'ın yaylalarında etkili olan dolu ve sağanak, çadırlarda yaşamını sürdüren tulum peyniri üreticilerine zor anlar yaşattı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki yaylalarda aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

ÜRETİCİLER ZOR ANLAR YAŞADI

Şiddetli dolu yağışının ardından yaylalarda kısa sürede su baskınları meydana geldi. Peynir üreticilerinin barınma ve üretim amacıyla kullandığı çadırları su basarken, çevrede biriken sular nedeniyle üreticiler zor anlar yaşadı.

HAYVANLAR DA ETKİLENDİ

Yağıştan küçükbaş hayvanlar da olumsuz etkilendi. Yağmur ve dolu nedeniyle ıslanan hayvanların soğuk hava nedeniyle zarar görmemesi için üreticiler yoğun çaba gösterdi. Üreticiler, bir yandan hayvanlarını korumaya çalışırken diğer yandan çadırlara dolan suyu tahliye etmek için uğraştı.

Yaylalarda zorlu şartlar altında hayvancılık ve tulum peyniri üretimi yapan üreticiler, aniden bastıran dolu yağışının kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirtti.

Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü - Son Dakika

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