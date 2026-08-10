Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı

Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
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Şanlıurfa’da bir zincir markette lavabo giderini açmak için kullanılan kimyasal madde bomba gibi patladı. Patlamada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da bir zincir markette lavabo giderini açmak için kullanılan kimyasal madde bomba gibi patladı. Olayda 6 kişi yaralandı.

TIKANAN LAVABOYU KİMYASAL SIVIYLA AÇMAK İSTEDİLER

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir market sorumlusu, tıkanan lavabo giderini açmak için su tesisatçısına haber verdi. Markete gelen 3 tesisatçı, mutfak bölümündeki lavabo giderini açmak için içerisine kimyasal sıvı açıcı döktü. 

KAYNAR SU, BOMBA ETKİSİ YARATTI

Üzerine sıcak su dökülen sıvı maddenin bomba gibi patlaması sonucu 3'ü tesisatçı, 3'ü de market çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı.

6 KİŞİ YARALANDI 

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yaralanma, Şanlıurfa, Hastane, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ertan bilgin ertan bilgin:
    Kullanma kılavuzu okuyup kullanılabilir 4 2 Yanıtla
    tuna Ural tuna Ural:
    Zeki insanın hali başka 5 0
  • Er ka Er ka:
    Bişi yok bişi yok. 1 0 Yanıtla
  • İSA KANTAR İSA KANTAR:
    yanlış olan içine sıcak su dökmeleri soğuk su dökmeleri gerekiyordu... 0 0 Yanıtla
  • yusuf cihan yusuf cihan:
    bunun kullanma kılavuzu olmaz.sıcak su dökersin bitti.içindeki bileşeni yanlış yapmışlardır 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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