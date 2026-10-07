Kozan'da okul çevresindeki gıda işletmelerine yönelik denetimler arttı - Son Dakika
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Kozan'da okul çevresindeki gıda işletmelerine yönelik denetimler arttı

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Kozan\'da okul çevresindeki gıda işletmelerine yönelik denetimler arttı
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Kozan'da okul çevresindeki gıda işletmelerine yönelik denetimler artırıldı. Öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla yapılan kontrollerde hijyen, son tüketim tarihi, muhafaza ve etiket bilgileri inceleniyor; uygunsuzluk halinde idari işlem uygulanıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde, okul çevrelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimler arttı.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda mühendisleri, belediye zabıta ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla işletmeler mercek altına alındı.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde ilçe genelinde işletmelerin hijyen ve sanitasyon şartları, gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, muhafaza ve saklama şartları, etiket ve ürün bilgileri ile işletme kayıt belgeleri incelendi. Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemler uygulanırken, uygunsuz ürünlerle ilgili de mevzuat kapsamında işlem gerçekleştiriliyor. İşletmelere ayrıca gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılıyor.

Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü çocukların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla özellikle okul çevrelerindeki işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
SağlıkGüncelKozanÇevreSon Dakika

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