Kozan'da Yayla Yolculuğu Başladı - Son Dakika
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Kozan'da Yayla Yolculuğu Başladı

Kozan\'da Yayla Yolculuğu Başladı
08.06.2026 10:21
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Kozan arıcıları, keven ve kekik balı üretimi için yaylalarına kovanları taşımaya başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde arıcıların keven ve kekik balı üretimi için yayla yolculuğu başladı. Üretimin ardından temmuz ile ağustos ayında bal hasadı yapılması planlanıyor.

Kozan'da yaklaşık 20 yıldır arıcılıkla uğraşan üreticiler, keven ve kekik florasından yararlanarak kaliteli bal üretimi yapmak amacıyla kovanlarını Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalara taşımaya başladı. Gece saatlerinde kamyonet ve kamyonlara yüklenen kovanlar, yaklaşık 200 kilometrelik yolculuğun ardından yaylalara ulaştırılıyor. Yüksek rakımlı yaylalarda açan keven ve kekik çiçeklerinden elde edilen balın aroması ve kalitesiyle yoğun ilgi gördüğünü ifade eden arıcılar, sezonun verimli geçmesini umut ediyor.

Kozan'dan Yahyalı yaylalarına taşınan kovanların yaz boyunca bölgede kalacağı, bal hasadının ise temmuz ile ağustos ayında yapılması planlanıyor.

Arıcı İsmet Yiğenoğlu, bu yıl yayla sezonunun hava şartları nedeniyle geciktiğini belirterek, "Arının taşınma zamanı geldi. Bu yıl havalar soğuk olduğu için gecikmeli olarak götürüyoruz. Havalar ancak ısındı. Geçen yıl 16 Mayıs'ta taşımıştık arılarımızı, bu yıl haziran ayında götürüyoruz. Bundan sonraki süreçte kekik ve keven balını almaya gidiyoruz. Yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapıyorum. Kovan sayımız genellikle 70-80 civarında olur. Dönüşümüz ağustos sonu, eylül başında olur. Yılda bir kez sağım yaparız. Arıların nakliyesi gece yapılır, gündüz yapılmaz. Arıların ağızlarını peçe ile kapatarak araçlara yüklüyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kozan, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kozan'da Yayla Yolculuğu Başladı - Son Dakika

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