Kozan Festivali'nde Temizlik İşçileri Eğlendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan Festivali'nde Temizlik İşçileri Eğlendi

12.04.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan'daki Portakal Çiçeği Festivali'nde temizlik işçileri, müzik eşliğinde eğlenip çalıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde hafta sonu düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali'nde görev yapan temizlik işçilerinin neşesi yürekleri ısıttı. Festival alanında temizlik görevinde bulunan işçiler, orkestranın çaldığı müziklere kayıtsız kalamayarak kürek ve fırçalarla hem çalıştı hem de doyasıya eğlendi.

Kozan'da tarihi Yukarı Çarşı'da gerçekleştirilen ve binlerce ziyaretçinin akın ettiği festivalde, çevre temizliğinden sorumlu ekiplerin müziğe kendilerini kaptırdığı anlar renkli görüntüler oluşturdu. Sahnede programın olmadığı bir anda ellerindeki temizlik malzemeleriyle sahneye çıkan işçiler, kısa süreli eğlencenin ardından görevlerine kaldıkları yerden devam etti. Sahnede oynarken bir yandan da yerdeki izmaritleri toplamayı sürdüren işçilerin o anları kameralara yansırken, ortaya çıkan görüntüler izleyenlerden büyük beğeni topladı. Çalışma azmi ve neşeleriyle dikkat çeken temizlik görevlileri, vatandaşlardan takdir aldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Müzik, Kozan, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
07:43
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı
Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:17:06. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.