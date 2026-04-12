Kozan Festivali\'nde Temizlik İşçileri Eğlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde hafta sonu düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali'nde görev yapan temizlik işçilerinin neşesi yürekleri ısıttı. Festival alanında temizlik görevinde bulunan işçiler, orkestranın çaldığı müziklere kayıtsız kalamayarak kürek ve fırçalarla hem çalıştı hem de doyasıya eğlendi.

Kozan'da tarihi Yukarı Çarşı'da gerçekleştirilen ve binlerce ziyaretçinin akın ettiği festivalde, çevre temizliğinden sorumlu ekiplerin müziğe kendilerini kaptırdığı anlar renkli görüntüler oluşturdu. Sahnede programın olmadığı bir anda ellerindeki temizlik malzemeleriyle sahneye çıkan işçiler, kısa süreli eğlencenin ardından görevlerine kaldıkları yerden devam etti. Sahnede oynarken bir yandan da yerdeki izmaritleri toplamayı sürdüren işçilerin o anları kameralara yansırken, ortaya çıkan görüntüler izleyenlerden büyük beğeni topladı. Çalışma azmi ve neşeleriyle dikkat çeken temizlik görevlileri, vatandaşlardan takdir aldı. - ADANA