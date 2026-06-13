Kozan Otogarında Kırlangıç Yuvaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan Otogarında Kırlangıç Yuvaları

13.06.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan'daki otogar, kırlangıçların yuvalarına ev sahipliği yapıyor, doğal yaşam renk katıyor.

Adana'nın Kozan ilçesindeki şehirlerarası otogar, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırlangıçların yuvalarına ev sahipliği yaptı. Kırlangıçlar, otogarın duvarları, kolonları ve korunaklı noktalarına yaptıkları yuvalarda yavrularını büyütürken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kozan Şehirlerarası Otogarı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da kırlangıçlar yuvalarını kurdu. Otogarın kolon kenarlarına, güvenlik kameralarının üzerine ve çeşitli korunaklı alanlara çamurdan yuva yapan kuşlar, gün boyu yavrularına yiyecek taşıyor.

Otogar içerisinde doğal yaşamın sürmesi vatandaşların da ilgisini çekerken, kırlangıçların yavrularını büyütme telaşı renkli görüntülere sahne oldu.

Otogarın sembolü haline geldiler

Otogar esnafı, kırlangıçların yuvalarına zarar vermemek için özen gösterdiklerini ifade etti.

Otogar esnaflarından Ali Osman Cengiz, kırlangıçların her yıl aynı bölgeye geldiğini belirterek, "Yılda bir kez gelirler. Üç kez yavru yaparlar. Yavrularına su değmeyecek yerlere yuva yaparlar. Biz de bazen su bırakıyoruz. Biz nasıl evlatlarımıza bakıyorsak onlar da yavrularına öyle bakıyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Hayvanlar, Kültür, Adana, Kozan, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kozan Otogarında Kırlangıç Yuvaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti
“Belediye başkanıyım“ deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar "Belediye başkanıyım" deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar
Bahçede kanlar içinde bulundu Yanındaki detay kafaları karıştırdı Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
08:41
Hafta sonu planı yapanlar dikkat 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
08:30
MİT’ten siber operasyon Kredi kartı şebekesi çökertildi
MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
07:55
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 09:55:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kozan Otogarında Kırlangıç Yuvaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.