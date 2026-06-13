Kozan Otogarında Kırlangıç Yuvaları

Adana'nın Kozan ilçesindeki şehirlerarası otogar, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırlangıçların yuvalarına ev sahipliği yaptı. Kırlangıçlar, otogarın duvarları, kolonları ve korunaklı noktalarına yaptıkları yuvalarda yavrularını büyütürken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kozan Şehirlerarası Otogarı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da kırlangıçlar yuvalarını kurdu. Otogarın kolon kenarlarına, güvenlik kameralarının üzerine ve çeşitli korunaklı alanlara çamurdan yuva yapan kuşlar, gün boyu yavrularına yiyecek taşıyor.

Otogar içerisinde doğal yaşamın sürmesi vatandaşların da ilgisini çekerken, kırlangıçların yavrularını büyütme telaşı renkli görüntülere sahne oldu.

Otogarın sembolü haline geldiler

Otogar esnafı, kırlangıçların yuvalarına zarar vermemek için özen gösterdiklerini ifade etti.

Otogar esnaflarından Ali Osman Cengiz, kırlangıçların her yıl aynı bölgeye geldiğini belirterek, "Yılda bir kez gelirler. Üç kez yavru yaparlar. Yavrularına su değmeyecek yerlere yuva yaparlar. Biz de bazen su bırakıyoruz. Biz nasıl evlatlarımıza bakıyorsak onlar da yavrularına öyle bakıyor" dedi. - ADANA