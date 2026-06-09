Küçükbaş Destek Projesi Sonuçları Açıklanıyor - Son Dakika
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Küçükbaş Destek Projesi Sonuçları Açıklanıyor

Küçükbaş Destek Projesi Sonuçları Açıklanıyor
09.06.2026 14:19
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Tarım Bakanlığı, 'Kırsalda Bereket Projesi' sonuçlarını resmi kanallardan duyuracak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında hak sahibi asil ve yedek yetiştiricilerin listelerinin kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi.

Projeye başvuran yetiştiriciler sonuçların açıklanmasını beklerken, Bakanlık olası dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje sonuçlarının yalnızca Bakanlığın resmi kanalları aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlığımız dışında telefon, e-mail, mesaj (SMS) vb. yollar ile yapılan bildirimlere olası dolandırıcılık ihtimaline karşı kesinlikle itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, destek almaya hak kazandığını öne sürerek kişisel bilgi, şifre veya ücret talep eden kişi ve mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Proje sonuçları ve süreçle ilgili güncel bilgilerin Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesi, Hayvancılık Genel Müdürlüğünün resmi kanalları ile il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri aracılığıyla takip edilebileceği kaydedildi.

Başvuru sahiplerinin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için bulundukları bölgelerdeki il ve ilçe müdürlüklerinden de bilgi alabilecekleri bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Küçükbaş Destek Projesi Sonuçları Açıklanıyor - Son Dakika

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