Küçüksu Deresi'nden gelen çamur İstanbul Boğazı'nı kahverengiye çevirdi - Son Dakika
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Küçüksu Deresi'nden gelen çamur İstanbul Boğazı'nı kahverengiye çevirdi

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Küçüksu Deresi\'nden gelen çamur İstanbul Boğazı\'nı kahverengiye çevirdi
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İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak sonrası Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu su İstanbul Boğazı'na aktı. Çamurlu suyun etkisiyle boğazın masmavi rengi kahverengiye döndü ve çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, suyun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası Küçüksu deresinden gelen çamur boğaza aktı. Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine neden oldu. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Küçüksu Deresi'nden gelen çamur İstanbul Boğazı'nı kahverengiye çevirdi - Son Dakika
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