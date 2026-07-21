Korunan kum zambaklarının koruma kutularını çöplüğe çevirdiler - Son Dakika
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Korunan kum zambaklarının koruma kutularını çöplüğe çevirdiler

Korunan kum zambaklarının koruma kutularını çöplüğe çevirdiler
21.07.2026 14:52  Güncelleme: 14:55
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Ayvalık'ta endemik kum zambaklarını korumak için yerleştirilen kafesler bilinçsiz ziyaretçiler tarafından çöp kutusuna çevrildi. Belediye Başkanı duyarlılık çağrısı yaparken, kum zambağını koparmanın cezası 700 bin lira olarak hatırlatıldı.

Ayvalık'ın dünyaca değerli endemik bitkisi kum zambakları, bu kez bilinçsiz insanların hedefi oldu. Koruma kafeslerinin içine atılan çöpler tepki topladı.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ve İda Madra Jeoparkı sınırları içerisinde yer alan Badavut Kayalıkları'nda yaşanan duyarsızlık, görenlerin yüreğini burktu. Nesli koruma altında bulunan ve yalnızca belirli kıyılarda yaşamını sürdürebilen endemik kum zambaklarını korumak amacıyla yerleştirilen özel koruma kafesleri, kimliği belirsiz kişiler tarafından çöp kutusuna çevrildi.

Doğanın en narin ve en değerli miraslarından biri olan kum zambakları yeniden çiçek açarken, bazı ziyaretçilerin koruma alanlarına pet şişe, ambalaj ve çeşitli atıklar bırakması büyük tepki çekti. Korunması gereken bir yaşam alanının böylesine hoyratça kirletilmesi, verilen tüm emekleri adeta hiçe saydı.

"Daha temiz ve daha güzel bırakarak ayrılın"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Doğanın bize armağan ettiği bu eşsiz endemik bitki olan kum zambaklarını gözümüz gibi koruyalım, hep birlikte sahip çıkalım" diyerek, kente gelen tatilcilere çağrı yaptı. Başkan Ergin, "Değerli misafirlerimiz; kentimize tatil yapmaya, denizimizin ve doğamızın tadını çıkarmaya elbette gelin. Bu eşsiz güzelliklerin keyfini doyasıya yaşayın. Ancak lütfen doğaya zarar vermeyin, kum zambaklarını koparmayın çöplerinizi koruma bariyerlerinin içine atmayın ve yaşam alanlarını koruyun. Doğayı nasıl bulduysanız, hatta mümkünse daha temiz ve daha güzel bırakarak ayrılın ki bir sonraki gelişinizde de aynı güzelliklerle karşılaşabilesiniz. Unutmayalım; doğa bize emanet. Kum zambaklarına, plajlarımıza ve tüm doğal değerlerimize birlikte sahip çıkalım" dedi.

Milli Parklar Müdürlüğü ile yürütülen koruma çalışmaları kapsamında özel kafeslerle güvence altına alınan kum zambaklarının gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenirken, yaşanan bu sorumsuzluk çevre bilinci konusunda alınması gereken uzun yolu da gözler önüne serdi.

700 bin lira idari para cezası var

Yetkililer, kum zambağını koparmanın yaklaşık 700 bin lira idari para cezası bulunduğunu hatırlatıyor. Ancak çevreciler, "Asıl mesele ceza değil, vicdandır. Doğaya saygısı olmayan bir toplum, kendi geleceğini de koruyamaz" diyerek yaşananlara tepki gösteriyor. Badavut Kayalıkları'ndaki bu görüntüler, yalnızca çevre kirliliğini değil, toplumsal sorumluluk eksikliğini de ortaya koyuyor. Ayvalık'ın eşsiz doğal mirasına sahip çıkmak, yalnızca kamu kurumlarının değil, bu güzelliklerden yararlanan herkesin ortak görevi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Korunan kum zambaklarının koruma kutularını çöplüğe çevirdiler - Son Dakika

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