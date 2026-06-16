Kura Nehri'nde Kano Keyfi - Son Dakika
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Kura Nehri'nde Kano Keyfi

Kura Nehri\'nde Kano Keyfi
16.06.2026 10:00
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Öğretmenler, Kura Nehri'nde doğayla iç içe kano yaparak eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Ardahan'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Kura Nehri, kano tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor.

Ardahan'da görev yapan kano tutkunu iki öğretmen, Kura Nehri'nde bir araya gelerek doğayla iç içe keyifli bir etkinliğe imza attı. Nehrin sakin sularında kano yapan öğretmenler, hem spor yaptı hem de bölgenin eşsiz doğal güzelliklerinin tadını çıkardı.

Boş zamanlarını doğa sporlarıyla değerlendiren Fatih yaldız ve Sercan Yazıcıoğlu, Kura Nehri'nin kano için uygun bir parkur sunduğunu belirterek, bu tür aktivitelerin doğayla bağ kurmak ve stresten uzaklaşmak için önemli olduğunu ifade etti.

Küreklerin suyla buluştuğu etkinlik sırasında ortaya çıkan görüntüler, Kura Nehri'nin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğa ve sporun buluştuğu etkinlik, izleyenlerden de büyük beğeni topladı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Çevre, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kura Nehri'nde Kano Keyfi - Son Dakika

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