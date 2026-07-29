Kurtağılı\'nın Asırlık Karadutları

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Kurtağılı köyünde bulunan asırlık karadut ağaçları, hem görüntüsü hem de verimliliğiyle dikkat çekiyor.

Çekerek ilçesi Kurtağılı köyü Dutluk mevkiinde yer alan Karadut Mesire Alanı'nda yaklaşık 4 dekarlık alana yayılan devasa karadut ağaçları, birbirine sarılmış gövdeleriyle adeta doğal bir anıt görünümü oluşturuyor. Her yıl düzenli olarak meyve vermeyi sürdüren ağaçların anıt ağaç statüsünde koruma altına alınması isteniyor.

Yöre halkının yaz aylarında uğrak noktalarından biri olan mesire alanında vatandaşlar aileleriyle birlikte vakit geçirip yaşlı dut ağaçlarının gölgesinde serinliyor. Toplanan karadutlardan reçel ve şerbet yapan vatandaşlar, meyvenin sağlık açısından da birçok faydası olduğuna inanıyor.

"3-5 köyün halkı bitiremez buranın dutunu"

Yöre halkından Fikret Kılıçarslan, karadut ağaçlarının yıllardır bölge halkına bereket sunduğunu belirterek, "Buraya geldik 2 saat kadar oldu. Dut topladık. Her sene böyle 3-5 köyün yemeden bitiremez buranın dutunu. Eskilerden duyduğumuza göre 700 yıllık diyorlar" dedi.

"Reçel yapıp Allah nasip ederse kışın yiyeceğiz"

Topladıkları karadutları kış için değerlendirdiklerini söyleyen Kılıçarslan, "Bunu ağız yarasına çok iyi geliyor. Dutu böyle poşetlere koyuyorlar. Kışın çok iyi geliyor bu. Reçel yapıp Allah nasip ederse kışın yiyeceğiz" diye konuştu.

"Yaprağı sabun gibi, deterjan gibi temizliyor"

Karadutun yaprağının doğal temizleyici özelliğine de değinen Kılıçarslan, "Elimizdeki kırmızılığı yaprağıyla güzelce yıkıyorsun. Tertemiz sabun gibi, deterjan gibi temizliyor. Bunu başka bir şey çıkartmaz" ifadelerini kullandı.