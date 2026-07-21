Kuşadası\'nda çöp evden 2,3 ton atık çıkarıldı

Kuşadası Belediyesi, vatandaş ihbarı üzerine Türkmen Mahallesi'ndeki çöp evi temizledi. 10 personelin görev aldığı çalışmada yaklaşık 2,3 ton atık tahliye edilirken, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlar ortadan kaldırıldı.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Türkmen Mahallesi'ndeki bir çöp evi temizledi. 10 personelin görev aldığı çalışmada yaklaşık 2,3 ton atık çıkarılırken, zabıta ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Başkan Ömer Günel'in daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Kuşadası hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, gelen talep doğrultusunda kısa sürede yanıt vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkmen Mahallesi Ünlü Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katındaki çöp eve yönelik kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmada 10 personel görev aldı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda evden yaklaşık 2,3 ton çöp ve çeşitli atık tahliye edildi. Çevre ve halk sağlığını tehdit eden atıklar belediye ekiplerince uygun şekilde bertaraf edilirken, bina ve çevresinde gerekli hijyen önlemleri de alındı. Temizlik çalışmasının güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bölgede görev yaptı. Yol güvenliğini sağlamak için çalışma alanı güvenlik şeritleriyle çevrilirken, vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları sağlandı. Kuşadası Belediyesi, çevre temizliğini korumak ve halk sağlığını güvence altına almak amacıyla kent genelinde yürüttüğü çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlardan gelen ihbar ve talepleri de titizlikle değerlendirmeye devam ediyor. - AYDIN