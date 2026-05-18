Kütahya'da Orman Yangınları İçin Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Orman Yangınları İçin Farkındalık Etkinliği

18.05.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 'Orman Benim' kampanyası kapsamında orman yangınlarına karşı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kütahya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak ve alınacak önlemler konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Orman yangınlarının önlenmesi, yangın sayısı ile şiddetinin azaltılması ve çevreye verilen zararların en aza indirilmesi amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen kampanya, Kütahya'da da yoğun katılımla yapıldı. Etkinlikte vatandaşlara orman yangınlarının nedenleri ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, son yıllardaki yangın verilerinin durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi. Karartı, son 10 yılda Türkiye genelinde yıllık ortalama 2 bin 700 orman yangını meydana geldiğini belirterek, "2025 yılında ise 3 binden fazla orman yangını çıktı ve sadece ilk 6 ayda 80 bin hektardan fazla orman alanı zarar gördü" dedi.

Yangınların yüzde 90'ından fazlasının insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Karartı, anız yakılması, bakımsız tarım makineleri, söndürülmeden bırakılan kamp ve piknik ateşleri, araçlardan atılan sigaralar, açık alanda yapılan ateşli faaliyetler, metal kesimi ve kaynak işlemlerinden çıkan kıvılcımlar ile doğaya bırakılan cam ve pet şişelerin yangınların başlıca nedenleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kütahya'daki yangın bilançosunu da paylaşan Karartı, 2025 yılı içerisinde kentte meydana gelen 58 orman yangınında 158 hektar, 94 kırsal alan yangınında ise yaklaşık 500 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Yangın sezonunun yaklaşmasıyla birlikte orman kenarlarındaki yanıcı maddelerin temizlenmesi ve çöplerin toplanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Karartı, "Orman Benim anlayışı, ormanların yalnızca ormancıların değil, tüm vatandaşların ortak değeri ve sorumluluğu olduğunu hatırlatan bir çağrıdır. Ormanları korumak, geleceğimizi korumaktır" ifadelerini kullandı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün koordinesinde 100. Yıl Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Kütahya Valisi Musa Işın, kurum müdürleri, bazı kurumların personelleri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik, ormanlık alanda katılımcılar tarafından çöplerin ve yanıcı unsurların toplanması ile tamamlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kütahya'da Orman Yangınları İçin Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:39:33. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Orman Yangınları İçin Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.