Kütahya'da Orman Yangınları İçin Farkındalık Etkinliği

Kütahya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak ve alınacak önlemler konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Orman yangınlarının önlenmesi, yangın sayısı ile şiddetinin azaltılması ve çevreye verilen zararların en aza indirilmesi amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen kampanya, Kütahya'da da yoğun katılımla yapıldı. Etkinlikte vatandaşlara orman yangınlarının nedenleri ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, son yıllardaki yangın verilerinin durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi. Karartı, son 10 yılda Türkiye genelinde yıllık ortalama 2 bin 700 orman yangını meydana geldiğini belirterek, "2025 yılında ise 3 binden fazla orman yangını çıktı ve sadece ilk 6 ayda 80 bin hektardan fazla orman alanı zarar gördü" dedi.

Yangınların yüzde 90'ından fazlasının insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Karartı, anız yakılması, bakımsız tarım makineleri, söndürülmeden bırakılan kamp ve piknik ateşleri, araçlardan atılan sigaralar, açık alanda yapılan ateşli faaliyetler, metal kesimi ve kaynak işlemlerinden çıkan kıvılcımlar ile doğaya bırakılan cam ve pet şişelerin yangınların başlıca nedenleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kütahya'daki yangın bilançosunu da paylaşan Karartı, 2025 yılı içerisinde kentte meydana gelen 58 orman yangınında 158 hektar, 94 kırsal alan yangınında ise yaklaşık 500 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Yangın sezonunun yaklaşmasıyla birlikte orman kenarlarındaki yanıcı maddelerin temizlenmesi ve çöplerin toplanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Karartı, "Orman Benim anlayışı, ormanların yalnızca ormancıların değil, tüm vatandaşların ortak değeri ve sorumluluğu olduğunu hatırlatan bir çağrıdır. Ormanları korumak, geleceğimizi korumaktır" ifadelerini kullandı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün koordinesinde 100. Yıl Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Kütahya Valisi Musa Işın, kurum müdürleri, bazı kurumların personelleri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik, ormanlık alanda katılımcılar tarafından çöplerin ve yanıcı unsurların toplanması ile tamamlandı. - KÜTAHYA