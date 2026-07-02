Kütahya\'da Su Tasarrufu Belgeseli

Kütahya'da boşa akan su kaynaklarına dikkat çekmek ve suyun korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanacak belgeselin ön çalışmaları başladı.

Sarı Konak Kültür Evi'nde gerçekleştirilen ilk toplantıya KOP 31 Katı Atık ve Su Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Eray Acar, su yönetimi araştırmacısı ve belgesel yapım uzmanı Abdullah Reha Nazlı, sosyolog Adem Avşar, GRTC Yönetim Kurulu üyeleri Şefika Durmaz ve Melda Irk Sosyal, çini sanatçısı Özlem Aşar, sosyolog Rümeysa Karaca ve televizyon yapımcısı İsa Kahraman katıldı.

Toplantıda, belgeselin içeriği, çalışma yöntemi ve izlenecek yol haritası ele alınırken, Kütahya'daki boşa akan su kaynaklarının tespit edilmesi ve bu kaynakların kamuoyuna tanıtılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Çalışma ekibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen "Suyuna Sahip Çık" anlayışını desteklediklerini belirterek, su kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturacak belgesel için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - KÜTAHYA