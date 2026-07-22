Kütahya'da gürültü ve güvenlik şikâyetleri sonrası drift pisti kapatıldı - Son Dakika
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Kütahya'da gürültü ve güvenlik şikâyetleri sonrası drift pisti kapatıldı

Kütahya\'da gürültü ve güvenlik şikâyetleri sonrası drift pisti kapatıldı
22.07.2026 10:22  Güncelleme: 10:23
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Kütahya Belediyesi'nin drift pistinde meydana gelen ve bir motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazanın ardından, vatandaşlardan gelen can ve mal güvenliği ile gürültü şikayetleri üzerine pist ikinci bir talimata kadar araç trafiğine kapatıldı. Belediye, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Kütahya Belediyesi tarafından otomobil tutkunlarının kullanımına sunulan drift pisti, geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve bir motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazanın ardından ikinci bir talimata kadar araç trafiğine kapatıldı.

Kütahya Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Vefa Mahallesi Çiniciler Çarşısı arkasında bulunan drift pistinde 25 Haziran tarihinde yaşanan kazanın ardından bölgede ikamet eden vatandaşlardan can ve mal güvenliği ile gürültü kirliliğine ilişkin yoğun şikayetler alındığı belirtildi. Açıklamada, yaşanan gelişmeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda alanda yeniden değerlendirme yapıldığı ifade edilerek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla söz konusu drift pisti, ikinci bir talimata kadar araç trafiğine kapatılmıştır." denildi.

Belediye, alınan karar doğrultusunda kapatma süresince pistte drift yapmaya devam eden sürücüler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında gerekli idari ve cezai işlemlerin uygulanacağını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşların alınan karara uymalarının önemine dikkat çekerek, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kütahya'da gürültü ve güvenlik şikâyetleri sonrası drift pisti kapatıldı - Son Dakika

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