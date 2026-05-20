Başkan Er, deprem sonrası sahada çalışmaları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Er, deprem sonrası sahada çalışmaları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Er, deprem sonrası sahada çalışmaları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi
20.05.2026 17:52  Güncelleme: 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından saha çalışmalarını yerinde inceledi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremde olumsuz ihbar alınmazken, içme suyunda bulanıklık nedeniyle uyarı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası sahada çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Adıyaman, Elazığ, Sivas ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen durum değerlendirmesi toplantısına katıldı.

Başkan Er daha sonra Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte Sümerpark, İnönü ve Kışla caddelerinde vatandaş ve esnaflarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sahadaki ekiplerden bilgi alan Başkan Er, depremden dolayı kendilerine ulaşan olumsuz bir ihbarın olmadığını, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Başkan Er, ayrıca deprem sonrası Gündüzbey'de bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kaptaj'da suyun bulanık aktığını, MASKİ ekiplerinin İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle su üzerinde incelemede bulundukları belirterek, vatandaşların belli bir süre içme suyunu kullanmamaları gerektiğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Er, deprem sonrası sahada çalışmaları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
17:01
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:15:04. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Er, deprem sonrası sahada çalışmaları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.