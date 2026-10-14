Malatya\'da sağanak yağış kuvvetli olacak, metrekareye 75 kilograma kadar düşebilir

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 15 Ekim Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Malatya genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların il genelinde kuvvetli, güney ve batı ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olmasının tahmin edildiği kaydedildi. Bazı bölgelerde yağış miktarının metrekareye 21 ila 75 kilogram arasında olabileceği belirtildi. Uyarının 15 Ekim saat 00.00'dan 16 Ekim saat 06.00'ya kadar geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.