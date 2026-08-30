Manavgat'taki Yangın Kontrol Altında
OGM, Manavgat'taki yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya Manavgat'taki yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.
OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangının enerjisini, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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