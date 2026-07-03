Mandalara Sıcak Hava Önlemi - Son Dakika
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Mandalara Sıcak Hava Önlemi

Mandalara Sıcak Hava Önlemi
03.07.2026 10:26
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Diyarbakır'da mandalar, sıcak havadan korunmak için çamur ve su banyosu yapıyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde manda sürüsü, kavurucu sıcaktan korunmak için çamur ve su banyosu yapıyor.

Kentte, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İnsanların yanı sıra hayvanlarda sıcak havadan etkileniyor. Silvan ilçesinde besici, mandalarını sıcak havadan korumak için çoban eşliğinde yapay gölete getiriyor. Mandalar, 09.00'dan itibaren serinlik çökünceye kadar gölete girip daha sonra çamur banyosu yapıyor. Mandaların vücut ısısı bu şekilde dengelenmeye çalışılıyor.

Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Recep Birtane, İHA muhabirine, ata mesleği olan hayvancılığı, mandacılığı 2018 yılından beri bilfiil yapmakta olduğunu söyledi. İşletmeyi 2018'de 153 başlık döve manda yetiştiriciliği istasyonu olarak kurduklarına değinen Birtane, o günden beri sayaları giderek artırdıklarını söyledi.

İşletmede şu an 300'e yakın manda sayısı olduğunu belirten Birtane, "Bu sayı Diyarbakır'da da giderek artmaktadır. Türkiye'de az bir sayı farkıyla ikinci sıradayız. (İlk sırada Samsun var.) Diyarbakır'da sayımız 21 bin 500'e yakın. Diyarbakır sıcak iklimi olan bir kenttir. Yaz aylarında termometre 45-50 dereceye kadar çıkabilmektedir" dedi.

"Manda da çamur ve su olmazsa büyük bir verimsizlik oluşuyor"

Mandanın sığır cinslerine göre ter bezleri ince ve deri yapıları siyah olduğundan ötürü güneş ışınlarını daha çok çekmekte olduğunu aktaran Birtane, "Manda için önlem ise su ve çamur. Bu sıcaklıklardan insanlar etkilendiği gibi manda da bundan etkileniyor. Manda, Asya ve Afrika kökenli olmasına rağmen dünyanın her yerinde beslenebilir ve adapte olabilen bir hayvandır. Diyarbakır sıcağında ise sabah 04.00 gibi mera alanlarına çıkartıp ondan sonra 09.00-10.00 gibi suni göletlerde bekletip akşam kadar su ve çamurda o sıcaktan kendilerini izole edip vücut ısı değerlerini koruyorlar. Manda da çamur ve su olmazsa büyük bir verimsizlik oluşuyor. Yavru tutmama, strese girme oluşuyor. Verim ve et kaybı oluşabiliyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Diyarbakır, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mandalara Sıcak Hava Önlemi - Son Dakika

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