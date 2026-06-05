Çiftlik Park Mesire Alanı'nda çevre için el ele verildi - Son Dakika
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Çiftlik Park Mesire Alanı'nda çevre için el ele verildi

Çiftlik Park Mesire Alanı\'nda çevre için el ele verildi
05.06.2026 22:13  Güncelleme: 22:15
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çiftlik Park Mesire Alanı'nda geniş katılımlı bir çöp toplama etkinliği düzenledi. Kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinin katıldığı etkinlikte araba parçalarından halılara, cam şişelerden elektronik eşyalara kadar birçok atık toplandı. Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, çevre temizliğinin sadece belirli günlerde hatırlanmaması gerektiğini vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çiftlik Park Mesire Alanı'nda geniş katılımlı çöp toplama etkinliği düzenledi. Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği çevre hareketinde, doğaya atılan araba parçalarından halılara, cam şişelerden elektronik ev eşyalarına kadar çok sayıda atık toplandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı koordinesinde organize edilen temizlik seferberliğine doğanın korunması ve toplumsal çevre duyarlılığının artırılması amacıyla Vestel, Arçelik, Anemon Dağcılık Spor Kulübü, Umut Vagonu Derneği ve DİSK temsilcileri katıldı. Programa ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Emine Müge Kuğu da katılarak çalışmalara destek verdi.

Mesire alanında gerçekleştirilen temizlik çalışmasında çok sayıda plastik malzeme ve cam şişenin yanı sıra araba parçaları, halılar ve elektrikli süpürge gibi doğada yok olması yüzyıllar süren evsel atıklar çıkarıldı. Ekipler ve gönüllüler, alanın farklı noktalarında titiz bir çalışma yürüterek toplanan atıkları türlerine göre ayrıştırdı.

Etkinlikte konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, çevre temizliğinin yalnızca belirli günlerde hatırlanmaması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Bugün burada kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimizle birlikte çok değerli bir çalışmaya imza attık. Ne yazık ki doğaya bırakılan atıkların çeşitliliği ve miktarı, çevre konusunda daha fazla farkındalık oluşturmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Piknik ve mesire alanları hepimizin ortak kullanım alanlarıdır. Bu alanları temiz tutmak, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Temiz bir Manisa ancak ortak bir duyarlılıkla mümkün olabilir. Çevremizi korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan da doğaya bırakılan her atığın çevreye ve canlı yaşamına telafisi güç zararlar verdiğini unutmamalarını rica ediyoruz."

Etkinliğin sonunda toplanan atıklar ekipler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirilen çalışma ile doğal alanların korunması, çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve ortak yaşam alanlarının daha bilinçli kullanılması gerektiğine dikkat çekildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çiftlik Park Mesire Alanı'nda çevre için el ele verildi - Son Dakika

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