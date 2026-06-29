Manisa'da Mangal Yasağına Yeniden Değerlendirme Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Mangal Yasağına Yeniden Değerlendirme Talebi

Manisa\'da Mangal Yasağına Yeniden Değerlendirme Talebi
29.06.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Köse, kontrollü mesire alanlarındaki mangal yasağının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'da orman yangınlarına karşı alınan mangal ve ateş yakma yasağını desteklediklerini ancak kontrollü mesire alanlarında uygulanan yasağın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Köse, yasağın vatandaşları Hamalınkırı Mesire Alanı'na yönlendirdiğini belirterek, kontrollü kullanımın mümkün olduğunu ifade etti.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, yaz aylarının başlamasıyla birlikte Manisa merkezdeki birçok mesire alanında mangal ve ateş yakılmasının yasaklanmasının vatandaşların sosyal yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek, uygulamanın kontrollü alanlar için yeniden değerlendirilmesini istedi.

Orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin gerekli ve doğru olduğunu vurgulayan Köse, kontrollü mesire alanlarında uygulanan mangal yasağının ise farklı sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Manisa'da Süreyya Tabiat Parkı, Gürle ve Ortaköy mesire alanlarında mangal ve ateş yakmanın yasaklandığını, Akpınar mesire alanının ise zaten kapalı olduğunu ve buna rağmen Hamalınkırı Mesire Alanı'nda mangal yapılabildiğini hatırlatan Köse, bu durumun vatandaşların tek bir noktada yoğunlaşmasına neden olduğunu ifade etti.

Köse, "Vatandaşlarımız yaz aylarında aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri alanlara ihtiyaç duyuyor. Mesire alanları kullanıma açık olsa da mangal ve ateş yakma yasağı nedeniyle birçok aile Hamalınkırı Mesire Alanı'nı tercih etmek zorunda kalıyor. Bu da tek bir bölgede yoğunluk oluşturuyor." dedi.

Hamalınkırı Mesire Alanı'nın da ormanlık alanın hemen yanında bulunduğunu belirten Köse, "Bugüne kadar Manisa'da yaşanan orman yangınlarının mesire alanlarında kontrollü şekilde yakılan mangallardan kaynaklandığına ilişkin bir örnek bulunmuyor. Çünkü bu alanlar belirli kuralların uygulandığı, denetimi yapılabilen alanlardır." ifadelerini kullandı.

Yangın riskine karşı alınan tedbirleri desteklediklerini dile getiren Köse, "Amacımız kesinlikle yasakların kaldırılması değil. Ancak kontrollü mesire alanlarında gerekli denetimler, güvenlik önlemleri ve belirli kurallar çerçevesinde mangal yapılabilmesinin yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Böylece hem yangın riski en aza indirilir hem de vatandaşlarımız tek bir alana yönelmek zorunda kalmaz." diye konuştu.

Vatandaşlardan bu konuda yoğun talepler aldıklarını belirten Köse, "Manisalı hemşehrilerimiz kontrollü mesire alanlarında mangal ve ateş yakma yasağının yeniden değerlendirilmesini bekliyor. İlgili kurumlarımızın hem ormanlarımızın korunmasını hem de vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını gözeten ortak bir çözüm geliştireceğine inanıyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Manisa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Manisa'da Mangal Yasağına Yeniden Değerlendirme Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti

11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 12:49:21. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Mangal Yasağına Yeniden Değerlendirme Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.