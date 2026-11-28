Balıkesir'in Manyas ilçesinde, bu yıl 100 bin dekar alanda gerçekleştirilen çeltik üretimi ve sivrisinek ile mücadele çalışmalarının ele alındığı yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Manyas Kaymakamı ve İlçe Çeltik Komisyonu Başkanı Mustafa Salih Bayram başkanlığında yıl sonu çeltik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Manyas Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Manyas Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Özel, ilgili kurum amirleri, Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, muhtarlar ve çeltik üreticileri katıldı.

Toplantıda, 2026 yılında ilçede büyük sorun oluşturan sivrisinek ile mücadele çalışmaları görüşüldü. Geçtiğimiz yıl sivrisinek ile mücadelede kullanılmak üzere araç alımı için bir defaya mahsus olmak üzere çeltik üreticisinden dekar başına 100 lira alındığını ifade eden Kaymakam Bayram, bu yıl ise komşu Gönen ilçesinde alınan ücretle aynı ücretin alınacağını belirtti.

Mücadele çalışmalarının erken dönemde başlayacağını vurgulayan Bayram, "Gelecek yıl da sivrisinek ile mücadeleye larva döneminde başlayacağız, vatandaşımızın daha az zarar görmesi için mücadele çalışmalarımız bu sezon da yoğun olarak devam edecektir" dedi.

Öte yandan, Manyas'ta bu yıl 100 bin dekar alanda çeltik üretimi yapıldığı bildirildi.