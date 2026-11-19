Mardin'de yoğun sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Mardin'de etkili olan sis, sabah saatlerinden itibaren kentte hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde ve şehir merkezinde görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Artuklu ilçesinde etkisini artıran sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafikte ilerleyen sürücüler araçlarının hızını düşürerek kontrollü şekilde yollarına devam etti.

Polisten sürücülere uyarı

Sisin etkili olduğu bölgelerde polis ekipleri de trafik güvenliğinin sağlanması için sürücüleri uyardı. Ekipler, özellikle takip mesafesinin korunması, aşırı hızdan kaçınılması ve sis nedeniyle görüşün kısıtlandığı noktalarda dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Yetkililer, sisli havalarda sürücülerin hızlarını yol ve görüş şartlarına göre ayarlamalarının, ani fren ve tehlikeli sollamalardan kaçınmalarının önem taşıdığına dikkat çekti.

Etkili olan sis nedeniyle trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin daha dikkatli ve tedbirli hareket etmesi gerektiği belirtildi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesinin azalabileceği göz önünde bulundurularak, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve güvenli sürüş mesafesini korumaları önem taşıyor.

Kentte etkili olan sisin ulaşımda aksamalara ve trafik risklerine neden olabileceği değerlendirilirken, sürücülere dikkatli seyretmeleri çağrısında bulunuldu.