Mardin Mazıdağı'ndaki Karasu Çayı ve vadisi dronla havadan görüntülendi - Son Dakika
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Mardin Mazıdağı'ndaki Karasu Çayı ve vadisi dronla havadan görüntülendi

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Mardin Mazıdağı\'ndaki Karasu Çayı ve vadisi dronla havadan görüntülendi
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Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı ve vadisi, Diyarbakır-Mardin kara yolu üzerinde dronla havadan kaydedildi. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş güzergahı bulunan vadi, şelaleleri ve ağaçlarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Karasu Çayı ve vadisi dronla görüntülendi.

Diyarbakır-Mardin kara yolu üzerinde bulunan vadi, vadi yatağı boyunca sıralanan ağaçları ile irili ufaklı şelaleleriyle havadan görüntülendi. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş güzergahına sahip vadi, su ve kuş sesleri eşliğinde doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Karasu Çayı ve vadisi, şelaleleri ve renkli bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oluyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mardin Mazıdağı'ndaki Karasu Çayı ve vadisi dronla havadan görüntülendi - Son Dakika
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