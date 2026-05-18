Marinüs Şelalesi Baharı Karşıladı
18.05.2026 16:02
Hakkari'deki Marinüs Şelalesi, doğaseverlerin ilgisini çekti. Etkinlikte doğanın güzellikleri keşfedildi.

Hakkari'nin saklı doğa harikalarından biri olan Marinüs Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte yeniden doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Kato Dağı eteklerinde yer alan ve beş ayrı koldan akan şelale, bu yıl da eşsiz görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi ve aynı zamanda CİSAD yönetim kurulu üyesi olan Naci Ertunç öncülüğünde düzenlenen doğa etkinliği, Hakkari'nin etkileyici doğasını bir kez daha gözler önüne serdi. Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte doğaseverler, Kato Dağı'nın eteklerinde uzanan doğal güzellikler arasında yürüyüş yaptı. Yürüyüş boyunca rengarenk dağ çiçekleri, kuş sesleri ve temiz dağ havası katılımcılara eşlik etti. Baharın tüm canlılığının hissedildiği bölgede, doğaseverler sık sık mola vererek şelalenin oluşturduğu manzarayı izledi.

Marinüs Şelalesi'nin ihtişamıyla insanı etkilediğini ifade eden Naci Ertunç, "Beş ayrı koldan fışkırarak akan bu şelale, özellikle mayıs ayında kar sularının erimesiyle birlikte daha da coşuyor. Buradaki doğa, dağların heybeti, suyun sesi ve baharın canlılığı insanın ruhuna huzur veriyor. Doğaseverlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinlik çok güzel ve samimi bir atmosferde geçti. Hakkari'nin doğal güzelliklerini tanıtmak için bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

