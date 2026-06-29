Marmaris'te atık kağıt ve kitaplar geri dönüşüme kazandırılıyor - Son Dakika
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Marmaris'te atık kağıt ve kitaplar geri dönüşüme kazandırılıyor

Marmaris\'te atık kağıt ve kitaplar geri dönüşüme kazandırılıyor
29.06.2026 16:46  Güncelleme: 16:47
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Marmaris Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla ilçe genelinde 'Atık Kağıt ve Kitap Toplama Kampanyası' başlattı. Kampanya kapsamında okullar, ev ve iş yerlerindeki atık kağıtlar ile kullanılmayan kitaplar toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Marmaris Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla ilçe genelinde 'Atık Kağıt ve Kitap Toplama Kampanyası' başlattı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla "Atık Kağıt ve Kitap Toplama Kampanyası" başlattı. Kampanya kapsamında, başta okullar olmak üzere ev ve iş yerlerinde biriken atık kağıtlar ile kullanım ömrünü tamamlayan kitaplar toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Eğitim döneminin sona ermesiyle birlikte kullanılmayan ders kitaplarının da kampanya kapsamında değerlendirilerek geri dönüşüme kazandırılabileceğini belirten Marmaris Belediyesi yetkilileri, atık kağıt ve kitaplarını geri dönüşüme vermek isteyen vatandaşların belediyeyle iletişime geçmesinin yeterli olacağını ifade etti.

Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, geri dönüşümün çevrenin korunmasında önemli bir rol oynadığı vurgulanarak, "Atık kağıt ve kitaplar çöpe değil, geri dönüşüme gitmeli. Sürdürülebilir ve daha yeşil bir Marmaris için tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz. Vatandaşlarımız, 444 55 48 numaralı çağrı merkezi üzerinden 4755, 4758 ve 4759 dahili hatlarından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine ulaşabilir" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, Yerel Yönetim, Marmaris, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Marmaris'te atık kağıt ve kitaplar geri dönüşüme kazandırılıyor - Son Dakika

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