Başkan Dutlulu Akgedik TOKİ 2. Etap'ta altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Başkan Dutlulu Akgedik TOKİ 2. Etap'ta altyapı çalışmalarını inceledi

Başkan Dutlulu Akgedik TOKİ 2. Etap\'ta altyapı çalışmalarını inceledi
23.06.2026 11:24  Güncelleme: 11:26
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi TOKİ 2. Etap'ta kronik su kesintilerine neden olan 1 kilometrelik içme suyu hattını yenileme çalışması başlattı. Başkan Besim Dutlulu, 15 milyon TL'lik yatırımla sorunun kalıcı olarak çözüleceğini belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi TOKİ 2. Etap bölgesinde, sık sık arızalara ve su kesintilerine neden olan içme suyu hattını yenilemek için çalışma başlattı. Hayata geçirilen altyapı projesini yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bölgedeki su sorununu kalıcı olarak çözmeyi hedeflediklerini vurguladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlamak amacıyla altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi TOKİ 2. Etap bölgesinde kronikleşen su kesintilerini bitirmek adına düğmeye basıldı. Yürütülen çalışmalar dahilinde, 1 kilometrelik içme suyu ana şebeke hattı tamamen yenilenirken, ekonomik ömrünü tamamlamış bina branşman bağlantıları da değiştirilecek. Böylece arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilerek, vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaştırılacak.

"tek derdimiz Akgedik'in su sorununu çözmek"

Teknik incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şu ifadeleri kullandı: "Akgedik TOKİ bölgemizde, içme suyu altyapısında yıllardır devam eden ciddi bir sorun var. Bunun en büyük sebebi, geçmişte TOKİ müteahhidinin yaptığı kalitesiz imalattır. Muhtarımız, site yönetimimiz ve mahalle sakinlerimiz de bu durumun farkında. Biz de sorunu kökten çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz 15 milyon TL'lik ihalenin içerisinde, bugün incelediğimiz yaklaşık 1 kilometrelik hat değişimi de yer alıyor. Kronikleşen arızalara neden olan branşmanları ve kot farkı nedeniyle sık sık patlayan boruları yeniliyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ olarak işin takipçisiyiz. Bundan sonraki TOKİ projelerinin standartlara uygun yapılması ve geçmişteki hatalı imalatların düzeltilmesi için çalışacağız. Tek bir derdimiz var o da Akgedik'in su sorununu tamamen çözmek. İnşallah bu yatırımımız bölge için önemli bir adım olacak. Muhtarımız ve site yöneticilerimizle uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim."

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar tamamlandığında, Akgedik TOKİ 2. Etap'ın içme suyu altyapısı modern ve güçlü bir yapıya kavuşacak. Projeyle birlikte hem arıza kaynaklı bakım maliyetlerinin düşürülmesi hem de su kayıp-kaçaklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan Dutlulu Akgedik TOKİ 2. Etap'ta altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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