Mayıs\' ta Kar! Şükranlı Mahallesi Beyaza Büründü

Eskişehir'in kırsal Şükranlı Mahallesi mayıs ayında yağan karla birlikte beyaza büründü.

Seyitgazi ilçesi kırsal Şükranlı Mahallesi'nde dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. Mayıs ayında beyaza bürünen mahalle amatör kamera tarafından görüntülendi. Şükranlı Mahallesi Muhtarı Necmettin Aydın, kar yağışının mutluluk verici olduğunu dile getirirken, temennilerinin soğuğun tarım arazilerinde ekili olan ürünlere zarar vermemesi olduğunu aktardı. - ESKİŞEHİR