Mekke'de sağanak ve fırtına etkili oldu, yüzlerce Müslüman yağmur altında Kabe'yi tavaf etti

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme kentinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış sırasında Mescid-i Haram'da bulunan yüzlerce Müslüman, yağmur altında Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmeye devam etti.

Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme kentinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Olumsuz hava şartları üzerine yazılı açıklama yapan Suudi Arabistan Sivil Savunması, bölgede yaşayan vatandaşlara ve ziyaretçilere uyarılarda bulundu. Yetkililer, can ve mal güvenliği için talimatlara uyulması ve dikkatli olunması çağrısında bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gök gürültüsü eşliğinde bastıran yağışın ardından sokakların ve yolların adeta dereye döndüğü görüldü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Öte yandan yağış sırasında Mescid-i Haram'da bulunan birçok Müslüman, ibadetlerine yağmur altında devam etti. Yüzlerce kişi, yağmura aldırış etmeden Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmeyi sürdürerek, dua etti ve ibadetlerini yerine getirdi.