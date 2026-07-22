Yıldız Parkı bölgenin parlayan yıldızı oldu - Son Dakika
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Yıldız Parkı bölgenin parlayan yıldızı oldu

Yıldız Parkı bölgenin parlayan yıldızı oldu
22.07.2026 10:28  Güncelleme: 10:30
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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Şimşek Bulvarı'ndaki Yıldız Parkı'nı süs havuzları, futbol sahası, yürüyüş alanları, oyun grupları ve spor aletleriyle yenileyerek modern ve nezih bir görünüme kavuşturdu. Başkan Palancıoğlu, parkın çocukları internetten uzak tutup sosyalleştirmeyi amaçladığını belirtti.

Melikgazi Belediyesi, Mustafa Şimşek Bulvarı'nda yer alan Yıldız Parkı'nı yenileyerek bambaşka bir görünüme kavuşturdu.

Süs havuzları, futbol sahası, yürüyüş alanları, ağaçlandırma çalışmaları, oyun grupları, spor aletleri, ışıklandırma çalışmaları ile modern ve nezih bir görünüme kavuşan park, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. 2026 yılını Park ve Bahçeler Yılı ilan eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yenilenen Yıldız Parkı'nda inceleme yaptı. Gerek park ve bahçe çalışmalarıyla gerekse kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçenin yüzünü güzelleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, inceleme esnasında yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Mustafa Şimşek Bulvarı'nda bulunan eski Yıldız Parkımızdan hiç eser kalmadı; tamamen yeniledik. Çocuklarımızı internet ortamından uzak tutmak, sosyalleşmelerini sağlamak için parkımızı güzelleştirdik. Salıncaklarımız, futbol sahamız, oyun alanlarımız ve diğer çalışmalarımızla parkımız güzel bir hale geldi, vatandaşlarımız da oldukça memnun. Hayırlı olsun, emeği geçen mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."

Yenilenen Yıldız Parkı'ndan beğeni ile söz eden vatandaşlar, Başkan Palancıoğlu'na teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Şimşek, Yerel Yönetim, Futbol, Yaşam, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yıldız Parkı bölgenin parlayan yıldızı oldu - Son Dakika

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