Meriç'te Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Meriç'te Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Meriç\'te Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Edirne Meriç'te çıkan yangın rüzgarla yayıldı, ekipler kontrol için bölgeye sevk edildi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye ekipler sevk edildi.

Meriç ilçesine bağlı Kadınlınorma köyü civarında otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırılırken, yangına müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla acilen su tankeri ve itfaiye araçlarına ihtiyaç olduğu bildirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları ve yangın alanına yaklaşmamaları istendi.

Yetkililerin, ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanların bölgeye sevk edilmesi için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Acil Durum, İtfaiye, Edirne, Meriç, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Meriç'te Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika

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