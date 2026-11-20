Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesinde 2019 yılından bu yana 307 bin 208 ton sıcak asfalt serimi, 190 kilometre sathi kaplama ve 268 bin 314 metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirdi. İlçede 2. Çevre Yolunun uzatılması projesinin ilk 2 etabı tamamlanırken, bin 720 metre uzunluğundaki 'Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Mezitli ilçesinde yol yapım, bakım ve altyapı çalışmaları sürdürülüyor. 2019 yılından bu yana ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 307 bin 208 ton bitümlü sıcak karışım asfalt serimi, 190 kilometre sathi kaplama ve 268 bin 314 metrekare kaldırım imalatı tamamlandı. Ayrıca 2. Çevre Yolunun uzatılması projesinin 1. ve 2. etapları tamamlanarak hizmete açılırken, güzergah boyunca 2 menfez inşa edildi.

Mezitli'de merkez ve kırsal mahalle yolları yenilendi

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Fındıkpınarı Caddesi, Vatan Caddesi 1. Etap, Akdeniz Caddesi, GMK Bulvarı Kuzey Kısım, Eskiköy Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı, Zeytinli Caddesi ve Gazi Paşa Caddesi gibi önemli güzergahlarda yol yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Kent merkezindeki çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de yol yapım ve bakım faaliyetleri yürütüldü. Fındıkpınarı-Durnaz-Arslanköy hattı, Tepeköy Gölet Yolu, Fındıkpınarı Apsun Güzlesi, Çopurgediği Caddesi ve Takanlı-Kuzucu Grup Yolu gibi güzergahlarda sathi kaplama çalışmaları yapıldı.

2. Çevre Yolunun ilk 2 etabı tamamlandı

Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen 2. Çevre Yolunun uzatılması projesinin 1. etabı kapsamında, Kuyuluk Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı ile Vatan Caddesi kesişiminden Eskiköy Caddesi'ne kadar uzanan bin 120 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindeki yol trafiğe açıldı. Güzergah, 3 şeritli araç yolu, 1 şeritli korumalı bisiklet yolu ve geniş yaya yollarıyla düzenlendi.

Projenin 2. etabında ise bin 300 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindeki yol tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

2026 yılı çalışmalarında gerçekleşme oranı yüzde 74'e ulaştı

Büyükşehir Belediyesinin Mezitli ilçesinde 2026 yılı için hazırladığı yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmalarda genel fiziki gerçekleşme oranı yüzde 74'e ulaştı. İlçe genelinde yol yapım, bakım ve altyapı çalışmalarının belirlenen hedefler doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.

Mersin'in en büyük katlı kavşak projesinde çalışmalar sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte bugüne kadar hayata geçirdiği en büyük katlı kavşak yatırımı olma özelliğini taşıyan 'Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nde çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Mezitli ilçesinde trafik yoğunluğunun yaşandığı İsmet İnönü Bulvarı (2. Çevre Yolu) ile Vatan Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı ile Fındıkpınarı Caddesi kesişimlerinde yürütülen çalışmalarla bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Toplam bin 720 metre uzunluğundaki proje, 2 ayrı kavşak noktasını bütünleşik bir sistemde bir araya getiriyor. Proje kapsamında doğu-batı yönünde battı-çıktı sistemi oluşturularak transit geçişlerin kesintisiz sürmesi sağlanacak. Kuzey-güney doğrultusunda ise Vatan Caddesi ve Fındıkpınarı Caddesi üzerinden gerçekleşen trafik akışının sürekliliği korunacak.

Farklı yönlerden gelen araç hareketlerinin birbirinden ayrılmasıyla trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca proje kapsamında inşa edilecek 2 yaya geçiş köprüsüyle yayaların karşıdan karşıya güvenli geçiş yapması sağlanacak.

Altyapı ve yağmur suyu çalışmaları da gerçekleştiriliyor

Proje kapsamında yol ve kavşak imalatlarının yanı sıra mevcut altyapının yeni ulaşım düzenine uyum sağlaması amacıyla deplase çalışmaları ve yağmur suyu sistemi düzenlemeleri de yapılıyor. Çalışmalarla yeni ulaşım sisteminin mevcut yollarla uyumlu işlemesi ve bölgedeki trafik düzeninin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla kavşaklarda yaşanan trafik yoğunluğunun ve bekleme sürelerinin azaltılması, araçların dur-kalk yapmasının önüne geçilerek yakıt tüketimi ve karbon emisyonlarının düşürülmesine katkı sağlanması bekleniyor. Ayrıca kent merkezi ile otoyol arasındaki erişimin hızlandırılması ve Mezitli'de gelişimini sürdüren yerleşim alanlarının ulaşım kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.